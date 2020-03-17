Приштина, , 22:31 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти 17 марта заявил о том, что Европейский союз слишком затянул либерализацию визового режима для Косово.

Данное заявление было сделано Курти в ходе видео-конференции по региону Западные Балканы, организованному канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Население Косово — молодое и энергичное, поэтому я не сомневаюсь в том, что мы будем работать много и изо всех сил. Но и Европейский Союз должен работать и сохранять расположен к нам. В период этого кризиса пандемии, когда по всему миру страны закрывают границы и изолируют своих граждан, мы понимаем, насколько важна свобода передвижения. Но когда пандемия закончится, граждане всей Европы должны быть готовы свободно передвигаться по Европе, но мы в Косово остаемся изолированы. Либерализация визового режима для граждан Косово слишком затянулась».

Уровень безработицы в Косово — один из самых высоких в Европе, поэтому значительная часть населения, особенно молодежи, выезжает на заработки за рубеж — экономика самопровозглашенного края сильно зависит от переводов мигрантов. Евросоюз с его высокими заработными платами представляется косоварам землей обетованной.

Однако в Евросоюзе не готовы встречать десятки, а то и сотни тысяч низкоквалифицированных албанских рабочих рук с распростертыми объятиями. В июле 2018 года Еврокомиссия приняла заключение о том, что Косово удовлетворяет установленным критериям для введения безвизового режима, однако из года в год решение о предоставлении гражданам Косово разрешения на въезд на территорию Шенгенской зоны без визы откладывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Албании: затягивание ЕС либерализации виз с Косово несправедливо