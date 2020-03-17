Симферополь, 17 марта 2020, 16:04 — REGNUM Министерству финансов и минэкономразвития Крыма поручили подготовить проект финансирования профилактических противоэпидемических мероприятий в республике. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ввели режим повышенной готовности, на период которого запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.