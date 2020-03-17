Симферополь, , 16:04 — REGNUM Министерству финансов и минэкономразвития Крыма поручили подготовить проект финансирования профилактических противоэпидемических мероприятий в республике. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Министерству финансов и минэкономразвития Республики Крым поручено подготовить проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда Совета министров Республики Крым на финансирование профилактических противоэпидемических мероприятий», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ввели режим повышенной готовности, на период которого запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Об этом: В Крыму вводится режим повышенной готовности