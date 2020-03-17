Ташкент, , 16:01 — REGNUM Визы иностранных граждан, которые находятся в Узбекистане, продлят до 10 апреля 2020 года. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

В ведомстве уточнили, что никаких штрафов власти страны взимать не будут. Кроме того, Госкомтуризма, министерство транспорта республики, МИД и другие ведомства работают над запуском чартерных рейсов для эвакуации иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Узбекистана ввели запрет на воздушное и автодорожное сообщение со всеми странами. Иностранные граждане выезжают из республики на чартерных рейсах.

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