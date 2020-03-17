Белгород, , 16:02 — REGNUM Отдавать предпочтение безналичной оплате проезда, чтобы минимизировать контакт с наличными средствами, рекомендовали 17 марта пассажирам общественного транспорта в Белгороде. Совет призван снизить риск возможного заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального департамента строительства и транспорта.

В Единой транспортной компании разработали комплекс мер по профилактике заболевания. Так, во всех автобусах начали дополнительную санитарную уборку салонов, водителей регулярно инструктируют, сотрудников с респираторными признаками не допускают к работе на маршруты. Утренний фильтр на автотранспортном предприятии теперь проходят все работники ЕТК, внутренним приказом ограничено посещение предприятия сторонними лицами.

Пассажирам советуют пользоваться банковскими картами для оплаты проезда. На мониторах в транспорте транслируют видеоролики о профилактике и симптомах коронавируса.

ЕТК выбирает компанию, которая будет проводить полную дезинфекцию общественного транспорта сертифицированным препаратом широкого спектра действия.