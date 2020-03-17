Челябинск, , 15:58 — REGNUM В Челябинске три региональных чиновника ушли на добровольный карантин. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, самоизолировался вице-губернатор Сергей Шаль. Также в режим онлайн ушли министр экологии Сергей Лихачёв и глава областного управления лесами Сергей Лавров, пишет «Челябинск сегодня».

В самоизоляции они пробудут 14 дней. Поводом для этого стали их зарубежные поездки. Для Шаля карантин только начался, а вот Лавров и Лихачёв скоро смогут полноценно вернуться к работе.