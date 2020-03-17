Сибай, Башкирия, , 15:59 — REGNUM Систему мониторинга качества атмосферного воздуха и оповещения населения запустили в башкирском Сибае. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, система экстренного оповещения людей филиала АО «Учалинский ГОК» в Сибае будет экстренно сообщать местным жителям, которые проживают рядом с карьером, о превышении предельно-допустимых концентрациях диоксида серы.

Отмечается, что система состоит из восьми точек мониторинга качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, двух метеостанций, которые расположены на противоположных бортах карьера и шести точек сиренно-речевого оповещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что местных жителей очень тревожила ситуация с загрязнением воздуха из-за тления руды в Сибайском карьере, открытая разработка которого прекращена еще десять лет назад.

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