Москва, , 16:07 — REGNUM Журналист Эдуард Коридоров в своем блоге в Facebook возмутился ситуацией с приемом онкобольных в московской больнице — абдоминальном отделении при Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена.

По словам автора, дозвониться в больницу невозможно, а без этого нельзя и попасть на её территорию, так как необходим пропуск. Таким образом, пациенты, которым необходимо попасть на прием к врачу-онкологу или узнать результаты анализов, сделать этого не могут.

Особенные трудности у иногородних пациентов, которым по всем вопросам приходится лично приезжать в столицу.

«Люди могут много дней просто обивать порог больницы, борясь за право его переступить… Это случаи, когда у человека счёт жизни идёт на дни и недели», — добавил Коридоров.

Журналист также отметил, что «больных раком людей подставляют ещё и под пневмонию». У раковых больных зачастую снижается иммунитет, что делает их уязвимыми для нового коронавируса COVID-19. Автор сообщения считает, что в нынешних условиях это выглядит «особенно по-фашистски».

Напомним, в Москве зарегистрировано уже 53 случая заболевания коронавирусом.