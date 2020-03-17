Махачкала, , 16:27 — REGNUM Следственные органы предъявили обвинение главе Ахтынского района Дагестана Осману Абдулкеримову по уголовному делу о земельных махинациях, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе СК РФ по республике. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Абдулкеримов без проведения торгов незаконно вынес и подписал постановление о переоформлении земельного участка в собственность жителю Ахтынского района, а также незаконно подписал договор купли-продажи. В нем чиновник предоставил местному жителю для коммерческой деятельности участок площадью 5,2 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью более 2,8 млн рублей всего за 21 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Абдулкеримов был задержан 6 марта текущего года, а 10 марта Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу на 10 суток. Однако отмечалось, что если за это время следствие предъявит ему обвинение, то срок ареста автоматически продлится до 6 мая 2020 года.

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