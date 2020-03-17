Приштина, , 16:00 — REGNUM Национальный центр пограничного управления самопровозглашенного Косово 17 марта опубликовал сообщение о том, что Сербия и Черногория приняли решение о запрете въезда на свою территорию для граждан Косово — как через сухопутные границы, так и на борту самолета. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, исключение будет сделано только для грузового транспорта, перевозящего товары.

Данные меры будут применяться до принятия последующего решения.

Напомним, Черногория — единственная европейская страна, не затронутая коронавирусом.

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