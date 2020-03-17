Москва, , 15:52 — REGNUM Клиентам Сбербанка необходимо пользоваться перчатками при использовании банкоматов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, если перчатки отсутствуют, то после использования банкомата желательно воспользоваться антисептиком.

Помимо этого, Греф предложил ввести продажу лекарственных препаратов и алкогольных напитков в режиме онлайн в связи с карантином в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов посоветовал в условиях распространения коронавируса не пользоваться наличными деньгами и использовать бесконтактные способы оплаты.