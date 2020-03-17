Белгород, , 15:52 — REGNUM Новый социальный проект по созданию питомников по производству посадочного материала с закрытой корневой системой начали реализовывать в Белгородской области. Саженцы для муниципальных нужд будут выращивать школьники, сообщили 17 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Проект разработали сотрудники областного департамента АПК и воспроизводства окружающей среды после изучения опыта Красненского района. Саженцы предлагают выращивать в режиме полного цикла, заодно привлекая школьников в экологически значимые областные программы. На территории 300 сельских поселений определят земельные участки площадью не менее 10 соток, на которых можно будет вырастить по одной тысяче штук посадочного материала с закрытой коревой системой в год. Такие саженцы легче приживаются, менее травмируются при перевозке, их можно использовать для временного озеленения.

По подсчётам властей, школьные и муниципальные питомники к декабрю 2021 года дадут не менее 300 тысяч саженцев с закрытой корневой системой. Их используют для для ландшафтного обустройства Белгородской области.