Токио, , 15:47 — REGNUM В игре Animal Crossing: New Horizons может появиться популярная американская «бабушка-геймер». Об этом 17 марта сообщает портал Eurogamer.

На одном из промо-кадров New Horizons фанаты увидели персонажа по имени Audie — именно этот ник использовала пожилая (в этом году ей исполнилось 87 лет) геймерша по имени Одри в предыдущих частях Animal Crossing. Официального подтверждения этой теории пока не поступало.

Напомним, Одри стала популярна в 2019 году после того, как её внук рассказал об игровых успехах своей бабушки. Как оказалось, пожилая геймерша провела в Animal Crossing: New Leaf более 3,5 тыс. часов реального времени.

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