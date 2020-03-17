Нур-Султан, , 15:47 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до 32. Об этом 17 марта заявил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

По его словам, один новый случай выявлен в Нур-Султане и четыре — в Алма-Ате. Всего в стране выявлено 32 случая, в том числе 15 — в Алма-Ате и 17 — в Нур-Султане.

Отметим, за минувшие сутки в Казахстане обнаружено 22 новых случая заражения коронавирусом, что в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано 16 марта. Для профилактики в Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введут карантин.

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