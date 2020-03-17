Рим, , 15:47 — REGNUM Северная область Италии Ломбардия получит €10 млн на поддержку деятельности медицинских учреждений. Такую сумму пожертвовал бывший премьер-министр страны, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Об этом говорится в официальном сообщении политического объединения в Twitter.

https://twitter.com/berlusconi/status/1239894246288773120

Таким образом политик откликнулся на отчаянное заявление советника по вопросам благосостояния области Ломбардия Джулио Галлеры, который заявил, что «в отделениях интенсивной терапии региона практически не осталось места».

«Сильвио Берлускони решил пожертвовать области Ломбардия сумму в размере €10 млн», — говорится в сообщении партии.

Читайте также: Модельер Джорджио Армани пожертвовал 1,2 млн евро больницам Италии

Эти средства пойдут на строительство отделений интенсивной терапии на 400 мест, а также другие нужды, связанные с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский модельер Джорджио Армани предоставил финансовые средства в размере 1,2 млн евро трем больницам в Милане, Римской больнице, а также Агентству гражданской защиты в качестве помощи для борьбы с эпидемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский миллиардер окажет помощь странам Африки в борьбе с COVID-19