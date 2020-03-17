Москва, , 15:47 — REGNUM В Москве для граждан, прибывших из неблагополучных стран, где распространен коронавирус, на сайте mos.ru стала доступна онлайн-анкета, сообщается на портале градоначальника.

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С помощью онлайн-анкеты граждане могут бесконтактно отправить данные медикам: ФИО, из какой страны они прилетели, указать номер рейса, оставить телефон и другие контактные данные.

Также граждане прилетевшие из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу могут позвонить на горячую линию столичного Департамента здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выявлено 95% людей, вернувшихся из стран с обширными очагами коронавируса.

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