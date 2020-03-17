Томск, , 15:44 — REGNUM Пять томских университетов в связи с угрозой коронавируса с 17 марта перешли на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

В таком режиме до конца марта будут проводить занятия Томский политехнический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный педагогический университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий.

С 18 марта на дистанционное обучение переводится Томский государственный университет.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса перешли вузы Омской области.

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