Красноярск, , 16:05 — REGNUM В Красноярском крае 67-летнюю предпринимательницу и её сына обвиняют в уничтожении больше тысячи деревьев — вековых кедров, елей и пихты — незаконно вырубленных на территории особо охраняемой орехово-промысловой зоны. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России

Как было установлено сотрудниками полиции в ходе совместных мероприятий с УФСБ России по Красноярскому краю, в 2016 году женщина — индивидуальный предприниматель получила разрешение на рубку леса в Южно-Кытатском участковом лесничестве, расположенном в Большеулуйском районе.

По версии следствия, предпринимательница не ограничилась разрешённым участком, а поручила своему 47-летнему сыну, руководившему бригадой лесорубов, вырубить лес на соседнем участке, который располагался на особо охраняемой орехово-промысловой зоне.

На этом участке было незаконно вырублено 420 кедров, 432 пихты, более 200 елей, объёмом более 1200 кубометров. Нанесённый ущерб составил более 28,9 млн рублей. Местные жители лишились угодий с многовековыми кедрами, где много лет добывали кедровые орехи для собственных нужд.

В результате широкомасштабного расследования полиция собрала доказательства причастности бригады к совершённому преступлению. У подозреваемых изъяты два трактора-трелёвочника, три погрузчика и четыре грузовика, наложен арест на имущество на сумму 12,5 млн рублей.

В отношении предпринимательницы 1952 года рождения и её сына 1972 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Мужчина заключён под стражу, его мать до суда помещена под домашний арест.