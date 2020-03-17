Москва, , 15:42 — REGNUM На начало 2020 года в Москве строится 149 домов по программе реновации. Об этом 17 марта заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева во время общения с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний момент в программу реновации включены 5173 дома. Или 350 тысяч квартир в которых проживает порядка одного миллиона жителей», — сказала Николаева.

По её словам, на данный момент по программе уже возведено 49 домов, из которых 47 сданы под расселение граждан. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще 65 домов. При этом по реновации в Москве строится 149 домов и ещё 64 проектируется.

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