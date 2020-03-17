Москва, , 15:35 — REGNUM В Москве выявлено 95% людей, вернувшихся из стран с обширными очагами коронавируса. Об этом 17 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения центра по мониторингу ситуации с распространением вируса.

Центр по мониторингу посетили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишусти и заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко.

«95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 93 человек. Отметим, московский центр по борьбе с коронавирусом создан на базе АНО «Диалог».

Организация создана для улучшения обратной связи между властью и гражданам. АНО сформирована при участии мэрии Москвы и администрации президента РФ по распоряжению Владимира Путину.