Черкесск, , 15:34 — REGNUM Жителям Карачаево-Черкесии не стоит волноваться из-за ситуации на продуктовых рынках в связи с проблемой распространения коронавируса. В республике нет дефицита товаров, кроме того, фактов повышения цен на них не наблюдается. К такому выводу пришли в департаменте потребительского рынка, услуг и лицензирования министерства промышленности и торговли субъекта.

«На прилавках торговых сетей республики есть вся необходимая продукция, на складах имеются запасы товаров», — говорится в сообщении пресс-службе главы и правительства региона.

Специалисты минторговли ведут мониторинг всех торговых сетей Карачаево-Черкесии. По их словам, есть незначительный спрос на бакалейные товары, крупы, гигиенические и антисептические средства. Кроме того, отмечающийся в ряде аптек дефицит масок планируется восполнить в ближайшее время. Уже подана заявка в Министерство промышленности и торговли РФ.