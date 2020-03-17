Рязань, , 15:36 — REGNUM Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится на территории Рязанской области с 17 марта. Распоряжение подписал глава региона Николай Любимов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В регионе до 30 марта отменены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, школы ушли на каникулы, вузы перешли на дистанционное обучение. Учреждениям образования предписано внести изменения в учебные планы, школьные лагеря и смены в оздоровительных организациях работать не будут. Отдельные поручения даны всем региональным министерствам, есть рекомендации для работодателей.

Гражданам, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусу регионов, необходимо сообщать об этом на горячую линию, а в случае появления первых симптомов респираторных заболеваний вызывать врача на дом.

Спецкомиссия по предупреждению завоза и распространения коронавируса, созданная по распоряжению губернатора, переведена на круглосуточную работу. Режим повышенной готовности вводится до особого распоряжения.