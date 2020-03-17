Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Руководство компании McDonald’s приняло решение о временном закрытии своих залов в США из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, размещённом на её официальном сайте.

Вместе с тем, подчёркивается, что желающие могут заказать еду на вынос или заказать доставку на дом.

Помимо этого, продолжат свою работу точки для продажи еды на вынос для клиентов на автомобилях. Руководство компании подчёркивает, что такое ограничение вводится на неопределённый срок.