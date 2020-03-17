Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Сеть «Макдональдс» закрывает рестораны в США с 17 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. Такое сообщение опубликовано на сайте компании «Макдональдс США».

Рестораны прекращают обслуживать посетителей в залах, но будут готовить еду для продажи на вынос и доставки на дом. Посетители также смогут делать заказы в окнах для автомобилистов.

Такое решение принято на фоне усиливающихся мер безопасности на территории США. Период действия ограничения не указан.

По данным на 17 марта в США зарегистрировано 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 93, ещё 74 человека полностью выздоровели.