Пятигорск, Ставропольский край, , 15:36 — REGNUM Крупную партию контрабандных сигарет — около 3,4 тыс. пачек — обнаружили и изъяли таможенники в ходе рейда на одном из рынков Пятигорска. Нелегальная табачная продукция прибыла на Ставрополье из Армении, Белоруссии, Турции и ОАЭ, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе Минераловодской таможни.

Установлено, что товар не имел специальных акцизных марок. Кроме того, у предпринимателей не оказалось документов, подтверждающих, в частности, факт уплаты акцизов, таможенных пошлин и налогов.

Контрабандные сигареты отправили на экспертизу. За незаконный оборот немаркированной продукции нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

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