Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Стартовало альфа-тестирование Core («Ядро») — конструктора, позволяющего создавать видеоигры. Об этом 17 марта на своей странице в Twitter сообщили разработчики проекта.

https://twitter.com/CoreGames/status/1239694193187946496

С помощью Core геймеры, не знакомые с программированием, смогут создавать игры любых жанров и делиться ими с другими пользователями. Сообщается, что в будущем наиболее активные авторы смогут зарабатывать деньги своими разработками.

Открытая регистрация в Core для всех желающих уже открыта. Дата полноценного релиза проекта пока не сообщается.

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