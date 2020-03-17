Сеул, , 15:35 — REGNUM Представители военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи пожертвовали на борьбу с коронавирусом в провинции Кёнсан-Пукто 159 млн вон (~$128 тыс.). Об этом 16 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Согласно опубликованным данным, данная сумма была собрана представителями военно-морских сил и морскими пехотинцами за шесть дней в период с 6 по 12 марта. В сборе средств приняли участие военные, несущие службу на островах Пэннён, Ёнпхён, Уллын, Чеджу, а также в городах Пхёнтхэк, Тонхэ, Пусан, Мокпхо и Чинхэ.

Известно, что данные средства были переданы некоммерческой организации Community Chest of Korea и потрачены на продукты питания, защитные костюмы и медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 84 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 8320 человек.