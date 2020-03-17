Омск, , 15:27 — REGNUM Режим повышенной готовности для предупреждения риска распространения коронавируса вводится в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Соответствующее распоряжение губернатор Омской области Александр Бурков подписал 17 марта.

Согласно документу, органы власти должны принимать определённые меры и действия для повышения устойчивости и безопасности, должны быть готовыми реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран гражданам необходимо сообщить о своём прибытии и самоизолироваться на дому на 14 дней. При появлении первых признаков респираторной инфекции они должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Также даны рекомендации работодателям, руководителям организаций, чиновникам. В частности, мэру Омска и главам районов рекомендовано максимально сократить количество массовых мероприятий.

Минздраву велено подготовить лечебные учреждения к приёму больных, оперативному оказанию помощи и отбору биоматериала для исследования на коронавирус.

Оперативный штаб по коронавирусу переводится в круглосуточный режим работы. Возглавил работу штаба замгубернатора, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе два случая коронавируса зарегистрированы в Кемеровской области, один — в Красноярском крае.

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