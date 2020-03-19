Москва, , 08:26 — REGNUM Странное впечатление возникает, если внимательно ознакомиться с практикой использования этой компанией персональных данных своих пользователей. А вот хорошо ли это с точки зрения получаемой пользователем пользы, или использованным оказывается именно он, рассуждает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

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Всякая соцсеть может клясться в непреложно бережном отношении к личным данным пользователей, но если ее попросят «уважаемые люди» из соответствующих учреждений, она тут же всех сдаст. А почему нет? Тут, видимо, не стоит приводить примеры мужественных владельцев платформ, не отдавших ключи противным спецслужбистам. Просто спецслужбисты были «не той системы», а точнее, работали не на ту страну, которая ходит у упомянутого владельца в особом авторитете. Мало того, передача всего накопленного на уважаемых пользователей материала может произойти и без всякого внешнего давления, а просто при смене владельца. Новый вам, дорогие пользователи, ничего такого мог и не обещать, так что не жалуйтесь — так?..

Ну и, наконец, совсем смелыми можно признать тех пользователей, которые активно сливают свои данные зарубежным соцсетям, типа того же «Фейсбука». Имея дело с гражданами страны «главного врага США», соцсеть из американской или европейской юрисдикции в любой момент может повернуться к доверчивому российскому пользователю любым ракурсом. А почему бы и нет, он ведь сам пришел?

Читайте статью Галины Смирновой «Опасные соцсети: обратная сторона известности».