Пенза, , 15:19 — REGNUM Минкультуры Пензенской области сообщило о переносе спектаклей и возможности сдать билеты в связи с отменой мероприятий в учреждениях культуры из-за ситуации с коронавирусом.

«Сейчас по некоторым концертам проданы билеты, осуществлена предоплата. Все наши руководители госучреждений решают вопрос о переносе концертов на более поздние периоды. Если такой возможности нет, то будут решаться вопросы по возврату средств за уже проданные билеты», — пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

В частности, Пензенский драмтеатр также до 15 апреля отменяет спектакли и ранее запланированные сторонние мероприятия на своих площадках. Купленные билеты можно вернуть в те же кассы, где они были приобретены.

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Однако билеты, приобретенные на премьерные показы спектакля «…Чума на оба ваши дома!» (запланированные на 20 и 24 марта) в пензенском драмтеатре, будут действительны на новые даты премьеры после 15 апреля. Поэтому сдавать в кассу их не нужно. Новые даты премьерных показов будут названы позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В течение месяца — с 16 марта по 15 апреля в регионе действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

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