Москва, , 15:18 — REGNUM На сегодняшний день в России перебоев с поставками продуктов питания на фоне пандемии коронавируса нет. Об этом сегодня, 17 марта, во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Премьер-министр подчеркнул, что граждане закупают много продуктов питания, однако никакой необходимости в этом нет.

«На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», — отметил Мишустин.

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При этом, по словам российского лидера Владимира Путина, люди должны понимать, что ситуация надёжная и не тратить «деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать». Это главное, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца. В соответствии с распоряжением, в регионах в течение двух дней должны быть созданы соответствующие структуры, которые будут следить за наличием продовольственного запаса и ценами в торговых сетях, а также проработают возможность значительного увеличения объёмов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

Напомним, центр по борьбе с коронавирусом создан на базе АНО «Диалог», которая была создана для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента РФ по прямому распоряжению президента РФ.