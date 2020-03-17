Чита, , 15:18 — REGNUM В связи с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы правоохранительные органы Забайкалья начали активную подготовку к обеспечению безопасности мероприятий, посвящённых этой юбилейной дате.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД России по Забайкальскому краю Юрия Туманова, высокий профессионализм и накопленный опыт забайкальских правоохранителей позволят успешно выполнить поставленную задачу.

«Празднование 75-летия Победы — это особенный праздник, который требует более тщательной подготовки к его проведению», — сказал Юрий Туманов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны.

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