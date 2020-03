Кэри, США, , 15:12 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite появился пятиместный вертолёт под названием Choppa. Об этом разработчики проекта рассказали 17 марта в ролике на своём YouTube-канале.

В небольшом тизер-трейлере команда игроков пытается победить Дэдпула, стреляя в него с нового вертолёта. Сообщается, что новый транспорт уже доступен в игре.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пинбол-экшен» Creature in the Well выйдет на PS4 уже в марте