Пенза, , 15:23 — REGNUM В Пензенской области наладят выпуск медицинских масок на швейных предприятий региона. Об этом сообщил пензенский губернатор.

«Скоро медицинские маски поступят в продажу — мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе уже приступили», — сообщает на своей странице в соцсети губернатор региона Иван Белозерцев.

Также глава области ответил на наиболее частные вопросы о введенном режиме повышенной готовности, о дистанционном обучении, школьных каникулах, профилактических и дезинфекционных мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава регионального минздрава Александр Никишин из-за дефицита масок в аптеках предложил жителям самим шить ватно-марлевые повязки.

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