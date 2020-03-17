Рабат, , 15:13 — REGNUM В Марокко закроют все общественные бани, известные как хаммамы, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны.

Министр также объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и мечетей.

Рынки и магазины, торгующие необходимыми товарами, а также рестораны, предлагающие услуги доставки, освобождены от карантина, говорится в заявлении министерства.

На сегодняшний день в стране подтверждено 29 случаев коронавируса, отмечают репортёры.