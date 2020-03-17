Москва, , 15:08 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов организовать проверку на наличие коронавируса всех, кто в течение двух недель вернулся из стран Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«Обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы», — говорится в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в связи с коронавирусом COVID-19 ограничено воздушное сообщение между Россией и странами ЕС, Китаем, Южной Кореей, Ираном, Узбекистаном и другими странами.

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