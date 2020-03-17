Алма-Ата, Казахстан, , 15:08 — REGNUM Власти Алма-Аты выставят 27 блокпостов по периметру города для профилактики коронавируса. Об этом 17 марта заявил аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в видеообращении, которое опубликовано на странице мэра в Facebook.

По его словам, в городе введен карантин. «Главная цель карантина в Алма-Ате — остановить распространение инфекции», — сказал Сагинтаев. В городе усилят санитарно-эпидемиологическую дезинфекцию, ограничат въезд и выезд граждан и блокируют места заражения.

Кроме того, будет установлен беспрепятственный ввоз товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарств. В городе закроют детские сады, непродовольственные рынки и крупные торговые центры.

Сагинтаев призвал работодателей перевести своих работников на дистанционную форму работы. «Карантин сопряжён с неудобствами, нарушением привычных правил жизни», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Казахстане выявили еще 19 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 32.