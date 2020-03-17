Лурд, , 15:07 — REGNUM Санктуарий в Лурде, один из крупнейших паломнических центров Европы, закрылся впервые в истории, сообщает Le Figaro.

«Впервые в своей истории святилище Лурда во Франции закрывает свои двери на некоторое время из-за коронавируса», — говорится в заявлении святилища Лурда.

Напомним, в Лурде на юго-западе Франции находится саркофаг с нетленным телом святой Бернадетты, которой в 1858 году являлась Дева Мария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна находимся в экономической и финансовой войне.

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