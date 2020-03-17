Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, относящиеся к льготной категории граждан, получили необходимые лекарства через прокуратуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Первомайского района проверила аптеку госпредприятие «Ростовоблфармация» и выяснила, что фармацевтическая компания нарушила закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В результате более 50 льготников свыше 30 дней не получали необходимые препараты, «что поставило под угрозу их жизнь и здоровье».

Руководителю предприятия внесено представление. В настоящее время нарушения устранены.