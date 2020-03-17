Москва, , 15:14 — REGNUM Ежегодный фестиваль японской культуры Hinode Power Japan в павильоне №75 ВДНХ отменен в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль ежегодно проводится в Москве весной. В 2020 году он должен был пройти 11−12 апреля в выставочном павильоне №75 на ВДНХ. Однако в связи с распространением COVID-19 фестиваль отменен.

Напомним, с 16 марта в Москве запрещено собираться по 50 и более человек. Такие меры были приняты для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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