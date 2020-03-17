Светлоград, , 15:07 — REGNUM Благоустройство площади 50 лет Октября в городе Светлограде Ставропольского края, стартовавшее в прошлом году, продолжится в 2020 году. Обновление проходит в рамках реализации краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды», сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе министерства дорожного строительства и транспорта региона.

Площадь 50 лет Октября расположена в центральной части Светлограда. Отмечается, что это едва ли не единственное место, где жители и гости города могут отдохнуть, прогуляться и поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях. При этом ремонтные работы здесь не проводились долгие годы.

«Покрытие было сильно изношено, появились трещины, а некоторые зеленые насаждения перестали выглядеть так же красиво, как раньше. Стало понятно, что необходимо эту территорию отремонтировать и благоустроить», — пояснили в ведомстве.

В этом году в рамках благоустройства на площади запланированы замена тротуарной плитки и бордюров на пешеходных дорожках, обновление освещения, установление новых лавочек и урн, а также обустройство велопарковки. Обновят и старый фонтан, который после ремонта будет светомузыкальным. Завершатся работы облагораживанием клумб.

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