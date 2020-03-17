Амстердам, , 15:01 — REGNUM Окружной суд г. Гааги сообщил 16 марта, что 23 марта состоится очередное заседание суда по делу MH17, несмотря на вспышку коронавируса. Ранее высказывалось предположение, что заседание может быть отложено. На заседание 23 марта не будут допущены публика и представители СМИ.

С 17 марта в Нидерландах закрыты суды. Слушаются лишь срочные дела. Эти заседания проходят за закрытыми дверями.

23 марта суд по делу рассмотрит MH17 рассмотрит предложения и желания сторон. После этого, как ожидается, дальнейшее рассмотрение дела будет отложено до 8 июня.

На заседании будет присутствовать один прокурор. Пока неизвестно, будут ли присутствовать на заседании адвокаты О. Пулатова.