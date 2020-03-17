Кишинёв, , 14:59 — REGNUM В Молдавии вечером 16 марта через мессенджеры массово распространили слух о том, что ночью с вертолетов будут распылять ядовитые химикаты для дезинфекции от коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, в ставшем «вирусным» сообщении людей призывали обязательно закрыть ночью все окна, и не находиться на улицах после 22.00. Говорилось также, что это утечка информации из местной военной части.

На ситуацию пришлось реагировать премьер-министру Иону Кику. В комментарии кишиневскому изданию NewsMaker.md он призвал граждан «слушать только официальную информацию и игнорировать чушь».

Интересно, что аналогичные сообщения появились в Приднестровье и в Одессе.

В Молдавии, напомним, подтверждены 29 случаев заболевания коронавирусом. В стране решили ввести режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения COVID-19. Власти уже ввели высший красный код эпидемиологической опасности. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады, и отменены все массовые мероприятия.

Коронавирус в Молдавию «импортировали» молдавские трудовые мигранты, вернувшиеся из Италии.

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