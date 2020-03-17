Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону власти устроили рейд по аптечным пунктам в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 марта.

«Противовирусные препараты реализуются во всех аптеках, дезинфицирующими средствами располагают большинство аптек. Кроме того, вышеуказанные средства (за исключением медицинских масок) возможно заказать с доставкой на дом через аптечные интернет-сервисы», — отметил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Проверка показала, что медицинские маски есть в некоторых аптеках. Однако их количество ограничено.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 16 марта в Ростовской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия отменены.

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