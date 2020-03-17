Волгоград, , 14:58 — REGNUM Уголовное дело в отношении 60-летнего ранее судимого мужчины, который изнасиловал трёх несовершеннолетних в Волгограде, передано в суд. Действия фигуранта также квалифицировали по ещё одной статье — незаконное проникновение в жилище, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина в мае и августе 2019 года знакомился на улице со школьницами, представляясь им детским врачом или почтальоном. Затем он уводил девочек в укромные места, где насиловал, а к одной жертве проник в квартиру обманом. От действий злоумышленника пострадали школьницы в возрасте семи, девяти и 12 лет. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.

Установлено, что в 2001 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное насилие над ребёнком и отбыл в местах лишения свободы 12 лет.