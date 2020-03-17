Москва, , 14:57 — REGNUM Коронавирус сейчас волнует всех. Набрав coronavirus в поисковых системах, можно обнаружить, что этот вирус ищут в 25 раз чаще, чем доллар, в 20 раз чаще, чем биткоин в пору его взлёта, и даже в шесть раз чаще, чем YouTube. Мошенники просто не могли пройти мимо и не воспользоваться такой вспышкой внимания граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, комментируя интернет-мошенничества на фоне распространения коронавируса.

«Злоумышленники понимают, что все обратят внимание на заголовки, относящиеся к коронавирусу, и вряд ли будут ожидать подвоха. Электронная почта якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может вызвать доверие людей, начав с достоверной статистической информации или с советов, как избежать заражения.

Чтобы дочитать до конца, потребуется кликнуть в какую-нибудь ссылку. Эта ссылка приведёт нас на сайт злоумышленников, где они рано или поздно попросят поделиться личной информацией, которая поможет им либо взломать почту, либо получить доступ к онлайн-счёту.

Сайт, вполне вероятно, будет выглядеть как какой-нибудь хорошо знакомый для пользователей сайт, за исключением адресной строки — но многие не проверяют содержимое адресной строки браузера и вообще не помнят, где она находится.

Поэтому лучше вообще не кликать в какие-либо ссылки, которые содержатся в письмах от непроверенных отправителей. Если любопытство одолевает, то можно набрать содержимое ссылки в адресной строке — и, скорее всего, попасть не туда, куда ожидалось.

Дело в том, что, когда пользователи интернета кликают на ссылку, браузер отправляет их не на тот адрес, который перед глазами, а на тот, который является параметром HTML-тэга (и который человек не увидит, пока специально не попросит браузер показать код страницы).

Поэтому простой совет гражданам — быть внимательнее и не открывать подозрительные незнакомые ссылки. Лучше перестраховаться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники в интернете используют вспышку коронавируса для хищения персональных данных и ложного сбора пожертвований.

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