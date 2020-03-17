Подгорица, , 14:54 — REGNUM Из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса переговоры между группами экспертов правительства Черногории и митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви о применении спорного закона о свободе вероисповедания откладываются. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба митрополии.

«Вчера мы получили информацию от правительства Черногории о том, что в связи с эпидемией вируса COVID-19 переговоры между экспертами Совета епископов Сербской православной церкви и правительства откладываются. Учитывая то, что речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, мы понимаем и принимаем причины переноса встречи», — процитировал телеканал РТЦГ сообщение митрополии.

Митрополия Черногорско-Приморская также в очередной раз подчеркнула, что закон о свободе вероисповедания для нее неприемлем в существующем виде. Поэтому представители СПЦ намерены обсуждать исключительно возможности изменения спорных положений закона, а не его применение.

«Поэтому призываем все государственные органы воздержаться от любого применения или подготовки к внедрению закона. Любой односторонний шаг со стороны властей и возможное злоупотребление чрезвычайными обстоятельствами отрицательно повлиял бы на ход будущих переговоров и отдалил бы стороны от любого компромисса», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце декабря парламент Черногории принял спорный закон о свободе вероисповедания, направленный против интересов и имущества Сербской православной церкви в этой стране. С конца декабря и до начала пандемии коронавируса в стране не прекращались массовые акции протеста, в которых принимало участие до 250 тысяч человек по всей стране.

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