Самара, 17 марта 2020, 15:05 — REGNUM Более одной тысячи коек для зараженных коронавирусом подготовили в инфекционных отделениях больниц в Самарской области. Об этом 17 марта сообщила замглавы областного Министерства здравоохранения Татьяна Сочинская на заседании комитета Самарской Губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.
По ее словам, в регионе идет подготовка к росту числа зараженных коронавирусом. В отделениях для этих целей имеется 1053 койки. А в случае необходимости другие лечебные учреждение будут переквалифицированы.
Татьяна Сочинская также отметила, что мобильная бригада врачей больницы Середавина готова выезжать в любой район области для оказания помощи больным.
Отмечается, что чиновники запросили в инфекционные отделения помощь из медицинского университета: клинических ординаторов второго года, и дополнительный состав младшего и среднего медицинского персонала.
Читайте ранее в этом сюжете: Священники намерены окропить улицы Тбилиси святой водой