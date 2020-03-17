Самара, , 15:05 — REGNUM Более одной тысячи коек для зараженных коронавирусом подготовили в инфекционных отделениях больниц в Самарской области. Об этом 17 марта сообщила замглавы областного Министерства здравоохранения Татьяна Сочинская на заседании комитета Самарской Губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

По ее словам, в регионе идет подготовка к росту числа зараженных коронавирусом. В отделениях для этих целей имеется 1053 койки. А в случае необходимости другие лечебные учреждение будут переквалифицированы.

Татьяна Сочинская также отметила, что мобильная бригада врачей больницы Середавина готова выезжать в любой район области для оказания помощи больным.

Отмечается, что чиновники запросили в инфекционные отделения помощь из медицинского университета: клинических ординаторов второго года, и дополнительный состав младшего и среднего медицинского персонала.

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