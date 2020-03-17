Ижевск, , 15:05 — REGNUM За два месяца текущего года в органах внутренних дел Удмуртии зарегистрировано 478 фактов хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Это на 58% больше, чем за прошлогодний аналогичный период, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Низкий уровень грамотности в сфере информационной безопасности, доверчивость людей — основные причины хищений. Жертвами преступления становятся граждане различных возрастных категорий и социального статуса: трудоустроенные — 51%, пенсионеры — 24%, незанятые — 23%, студенты — 2%.

Основными способами хищения денежных средств являются: получение преступниками данных банковских карт под предлогом защиты от незаконной операции; мошенничества при покупке, продаже товаров через интернет; мошенничества под предлогом получения компенсаций за товары и услуги (приобретенные ранее БАДы, некачественные лекарства, вклады, оказание медицинских услуг).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля в Удмуртии наблюдается рост числа совершённых преступлений на 4,5% — с 4 113 до 4 300. Раскрываемость преступлений за указанный период сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 60,5% до 48,3%.

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