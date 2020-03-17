Кызыл, , 14:51 — REGNUM Школьники в Туве с 18 марта преждевременно отправятся на весенние каникулы. В соответствии с указом главы республики о мерах против распространения коронавируса, каникулы продлятся до 8 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Студентов Тувинского государственного университета, а также профессиональных образовательных организаций также отпустили по домам, но для дистанционного обучения.

Пожилым людям власти рекомендовали не посещать общественные места и «самоизолироваться» дома. Помощь им в покупке лекарств и продуктов будут оказывать сотрудники соцслужб и волонтёры.

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