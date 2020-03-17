Краснодар, , 14:47 — REGNUM Дополнительные меры безопасности в целях недопущения распространения коронавируса введены на пищевых перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае, сообщили 17 марта в пресс-службе администрации региона.

«Всех сотрудников предприятий пищевой перерабатывающей промышленности региона в обязательном порядке будут проверять с помощью тепловизоров. Кроме того, вводятся дополнительные санитарные обработки и дезинфекции», — сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка.

При подозрении на коронавирус руководители предприятия должны немедленно сообщить об этом медикам. В Роспотребнадзоре работает круглосуточная горячая линия 8−861−255−11−72. У региональных специалистов можно получить справочную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности — его ввели после выявления в регионе одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре сотрудников «Магнита» отправляют на удалённую работу